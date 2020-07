Ape24 – Quando un libro ci delude (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcquistare un libro, sfogliarne le pagine e rendersi conto man mano di aver fatto una cattiva scelta. Vi è mai capitato? La risposta sarà senz’altro sì. Nella vita di ognuno c’è stato spazio per una recensione sbagliata, una copertina ingannevole, una scrittura poco apprezzata. A quel punto cosa fare, continuare a leggere per tener fede all’impegno o avere il coraggio di accantonarlo? I lettori più assidui capiranno che il dilemma è più serio di quanto sembri. La giornalista del Guardian, Hannah Jane Parkinson, ha provato a dare una risposta. “Ero una di quelle persone che resistevano fino alla fine, anche se ogni frase mi faceva sussultare il cervello – dice -. Ora non lo faccio più, ho imparato che la vita è troppo breve per destinare tempo a cose ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ape24 Quando Ape24 - Un Camogli al volo anteprima24.it