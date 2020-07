Andrea Camilleri e il suo Riccardino: la recensione (Di venerdì 17 luglio 2020) “Io non posso sfoggiare molta cultura, sono considerato uno scrittore di genere. Anzi, di genere di consumo. Tant’è vero che i miei libri si vendono macari nei supermercati”. L’ha voluta concludere così, Andrea Camilleri, l’epopea del suo commissario Montalbano. Ficcato dentro le pagine di Riccardino (Sellerio editore) a dialogare spesso con Montalbano stesso. Si fa chiamare “Autore” da Montalbano, anzi, addirittura si descrive così osservandosi, in un sincero delirio pirandelliano, chiaroscuri e controluce sugli antichi gloriosi fili del puparo, mise en abyme visiva dove non si sa più dove finisce il racconto ed inizia il piacere di raccontare. Autore e Personaggio però non si confondono mai, anzi. Si fronteggiano, si sfidano, battibeccano. L’Autore ... Leggi su ilfattoquotidiano

