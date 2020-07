Aler Lombardia: 4.069 alloggi recuperati (Di venerdì 17 luglio 2020) Il numero degli alloggi popolari recuperati nelle Aler di Regione Lombardia nel mese di giugno 2020 è salito a 4.069 abitazioni, rispetto ai 4.560 lavori totali finanziati. Una media superiore all’89%. I dati sono frutto dell’aggiornamento del Contatore on line e sono consultabili in diretta sul portale di Regione Lombardia. alloggi Aler, recupero a ritmo sostenuto “La ristrutturazione degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler (Aziende lombarde per l’edilizia residenziale) sul territorio – commenta l’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini – è ripresa a ritmo sostenuto, pur nel rispetto ... Leggi su laprimapagina

Il numero degli alloggi popolari recuperati nelle Aler di Regione Lombardia nel mese di giugno 2020 è salito a 4.069 abitazioni, rispetto ai 4.560 lavori totali finanziati. Una media superiore all’89% ...

Il numero degli alloggi popolari recuperati nelle Aler di Regione Lombardia nel mese di giugno 2020 è salito a 4.069 abitazioni, rispetto ai 4.560 lavori totali finanziati. Una media superiore all'89% ...