007 No Time to Die: rimandata la data d’uscita? (Di venerdì 17 luglio 2020) Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, alcune voci suggeriscono che la data d’uscita di 007 No Time to Die potrebbe subire uno slittamento Il nuovo capitolo del franchise dedicato al personaggio di James Bond, 007 No Time to Die, con protagonista l’acclamato attore Daniel Craig, potrebbe essere rimandato a data da destinarsi. Le iniziali intenzioni della casa di produzione erano quelle di far uscire il film nelle sale cinematografiche il 20 Novembre 2020, ma ora la data di rilascio non sembra essere più così sicura. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, vari analisti di mercato hanno previsto che i cinema rimarranno chiusi per tutto il resto del 2020. Inoltre secondo MI6 HQ (fonte molto affidabile per quanto riguarda le notizie su 007), MGM e ... Leggi su tuttotek

