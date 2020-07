Valeria Bigella non si nasconde più: con Riccardo Moraschini è amore vero (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuovo amore per Valeria Bigella. L’ex protagonista di Temptation Island ha ritrovato la serenità accanto a Riccardo Moraschini. È stata la stessa web influencer ad annunciarlo su Instagram, condividendo una romantica foto con la nuova dolce metà. Moraschini, classe 1991 (e dunque qualche anno più piccolo di Valeria, nata nel 1986), è un giocatore di … L'articolo Valeria Bigella non si nasconde più: con Riccardo Moraschini è amore vero proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

