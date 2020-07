Under 21: a settembre si riparte,amichevole con Slovenia (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 16 LUG - Quasi 10 mesi dopo l'ultima partita ufficiale, a novembre nello stadio Massimino di Catania contro l'Armenia, la Nazionale Under 21 tornerà in campo giovedì 3 settembre, alle 17,... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Under 21: a settembre si riparte, amichevole con Slovenia: Appuntamento a Lignano il 3 settembre. Nicolato: 'Non ve… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Under 21: a settembre si riparte,amichevole con Slovenia Appuntamento a Lignano il 3 settembre.Nicolato: 'Non vedo l'ora' - TUTTOJUVE_COM : Under 21, a settembre si riparte con un'amichevole contro la Slovenia - SheTechItaly : C’è una donna nerd in te(ch)? Grazie al progetto #illimitHER in partnership con @illimitybank puoi entrare a far… - Il_Paradroide : RT @Corriere: Il 46% dei genitori con figli under 18 ha dichiarato un livello di stress alto rispetto al 28% degli adulti senza figli. L'ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Under settembre Under 21: a settembre si riparte,amichevole con Slovenia Corriere di Como Calcio: U.21; a settembre si riparte,amichevole con Slovenia

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Quasi 10 mesi dopo l’ultima partita ufficiale, a novembre nello stadio Massimino di Catania contro l’Armenia, la Nazionale Under 21 tornerà in campo giovedì 3 settembre (alle 1 ...

Under 21: a settembre si riparte,amichevole con Slovenia

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Quasi 10 mesi dopo l'ultima partita ufficiale, a novembre nello stadio Massimino di Catania contro l'Armenia, la Nazionale Under 21 tornerà in campo giovedì 3 settembre (alle 1 ...

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Quasi 10 mesi dopo l’ultima partita ufficiale, a novembre nello stadio Massimino di Catania contro l’Armenia, la Nazionale Under 21 tornerà in campo giovedì 3 settembre (alle 1 ...(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Quasi 10 mesi dopo l'ultima partita ufficiale, a novembre nello stadio Massimino di Catania contro l'Armenia, la Nazionale Under 21 tornerà in campo giovedì 3 settembre (alle 1 ...