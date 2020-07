Truffa e riciclaggio di auto rubate: arrestato l’ex campione di rally Alain Valle. Denunciate 12 persone (Di giovedì 16 luglio 2020) Acquistavano auto rubate, le trasferivano in Repubblica Ceca per essere “ripulite” con una nuova immatricolazione e poi le reimmettevano sul mercato italiano. Lo ha scoperto la polizia stradale di Treviso che questa mattina ha denunciato 12 persone, accusate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto di illecita provenienza, Truffa aggravata ed autoriciclaggio. Fra gli arrestati c’è il campione di rally Alain Valle, ritenuto a capo dell’organizzazione criminale insieme a un altro cittadino finito in carcere. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate sette autovetture (Fiat 500, ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : #Poliziastradale Treviso con compartimento Veneto ha denunciato 12 persone e 2 arrestati per riciclaggio auto di il… - clikservernet : Truffa e riciclaggio di auto rubate: arrestato l’ex campione di rally Alain Valle. Denunciate 12 persone - Noovyis : (Truffa e riciclaggio di auto rubate: arrestato l’ex campione di rally Alain Valle. Denunciate 12 persone) Playhit… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Nel corso dell'operazione sono state sequestrate sette autovetture e sottoposte a sequestro preventivo 3 Ferrari (una F110 Te… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Truffa e riciclaggio auto rubate, arrestato campione di rally Alain Valle e denunciate 12 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa riciclaggio Truffa e riciclaggio a Treviso, tra arrestati anche campione di rally Adnkronos Truffa e riciclaggio auto rubate: arrestato l’ex campione di rally Alain Valle. Denunciate 12 persone

Lo ha scoperto la polizia stradale di Treviso che questa mattina ha denunciato 12 persone, accusate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto di illecita ...

Truffe online, vari casi nei Grigioni

Sono 25 le denunce pervenute alla polizia cantonale dei Grigioni da parte di persone truffate mentre erano alla ricerca di investimenti di denaro ad alto rendimento online. Le vittime hanno trovato in ...

Lo ha scoperto la polizia stradale di Treviso che questa mattina ha denunciato 12 persone, accusate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto di illecita ...Sono 25 le denunce pervenute alla polizia cantonale dei Grigioni da parte di persone truffate mentre erano alla ricerca di investimenti di denaro ad alto rendimento online. Le vittime hanno trovato in ...