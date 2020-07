Tripoli: Lamorgese incontra al Serraj, attivare i corridoi umanitari per i migranti con l’Europa (Di giovedì 16 luglio 2020) La ministra ha confermato la volontà del Governo italiano di consolidare e sviluppare i rapporti e l'intensa collaborazione tra i due Paesi, con l'implementazione dei programmi di cooperazione in atto. E' stato affrontato anche il tema delle fasi preliminari per il ritorno all'attività delle aziende italiane in Libia Leggi su firenzepost

Radio1Rai : #immigrati ???@mmauripd a @radioanchio: 'La novità è l'aumento degli arrivi dalla #Tunisia. Molti tunisini, non per… - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai ce… - andreamagro74 : RT @Radio1Rai: #immigrati ???@mmauripd a @radioanchio: 'La novità è l'aumento degli arrivi dalla #Tunisia. Molti tunisini, non per forza dis… - FarodiRoma : La ministra Lamorgese a Tripoli per “imprimere un’accelerazione a tutte le attività di collaborazione”. Dimenticand… - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai centri i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tripoli Lamorgese Libia, Lamorgese a Tripoli: si valuta ritorno delle aziende italiane TGCOM Tripoli: Lamorgese incontra al Serraj, attivare i corridoi umanitari per i migranti con l’Europa

Oggi sono stati consegnati al governo di Tripoli 30 mezzi per il controllo delle frontiere terrestri. Lamorgese ha quindi “confermato l’orientamento già espresso dal governo italiano secondo il quale, ...

Migranti: missione Lamorgese in Libia primo passo per strategia condivisa Ue-Nord Africa

Roma, 16 lug 19:26 - (Agenzia Nova) - La conferenza di Trieste del 13 luglio, promossa dall’Italia d’intesa con la commissione Ue e con la presidenza di turno tedesca, rappresenta il primo, importante ...

Oggi sono stati consegnati al governo di Tripoli 30 mezzi per il controllo delle frontiere terrestri. Lamorgese ha quindi “confermato l’orientamento già espresso dal governo italiano secondo il quale, ...Roma, 16 lug 19:26 - (Agenzia Nova) - La conferenza di Trieste del 13 luglio, promossa dall’Italia d’intesa con la commissione Ue e con la presidenza di turno tedesca, rappresenta il primo, importante ...