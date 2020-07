Suarez e il futuro di Messi: “Lui sa di cosa ha bisogno e se gli serve un cambiamento…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Non solo mercato in entrata in casa Barcellona. Nelle parole di Luis Suarez rilasciate in queste ore ai media spagnoli c'è anche il futuro di Lionel Messi. L'attaccante blaugrana, dopo essersi espresso su Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua sul destino de La Pulce argentina. Parlando a Mundo Deportivo, il Pistolero non ha fatto giri di parole.Suarez: "Messi sa cosa gli serve. Deve essere felice"caption id="attachment 992581" align="alignnone" width="455" Suarez Messi (getty images)/captionIl bomber uruguaiano è un grande amico di Messi e per questo parla molto sinceramente: "Sono suo amico e come tale il consiglio che potrei dargli sul futuro è di essere felice. Gli direi di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Suarez e il futuro di Messi: 'Lui sa di cosa ha bisogno e se gli serve un cambiamento...' - - RaiSport : ?? #Suarez: 'Sono pronto ad aiutare #Lautaro se venisse al #Barcellona' L'attaccante uruguaiano si è soffermato anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez futuro Suarez e il futuro di Messi: “Lui sa di cosa ha bisogno e se gli serve un cambiamento…” ItaSportPress Luis Suarez: "Messi? Non lo vedo in altre squadre ma vuole un progetto vincere. Griezmann da trattenere"

In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, l'attaccante del Barcellona Luis Suarez ha parlato del futuro di Leo Messi, accostato con insistenza a Inter e Juventus nelle ultime settimane: "Messi?

Barcellona, Suarez tende la mano a Lautaro Martinez: “Sono pronto ad aiutarlo”

A poche settimane dall'annuncio ufficiale di Miralem Pjanic, dalle parti di Barcellona torna a farsi sentire il nome di un altro importante giocatore della Serie A. Non è infatti un mistero che i blau ...

In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, l'attaccante del Barcellona Luis Suarez ha parlato del futuro di Leo Messi, accostato con insistenza a Inter e Juventus nelle ultime settimane: "Messi?A poche settimane dall'annuncio ufficiale di Miralem Pjanic, dalle parti di Barcellona torna a farsi sentire il nome di un altro importante giocatore della Serie A. Non è infatti un mistero che i blau ...