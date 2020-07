Speranza: 'Il Mes è un'opportunità per rendere più forte il nostro servizio sanitario nazionale' (Di giovedì 16 luglio 2020) Mes sì o Mes no? Lui è per il Mes sì: "Il Mes è un'opportunità. Io non sono per fare battaglie ideologiche attorno al Mes, io penso che ci sono delle risorse, che bisogna fare una discussione ... Leggi su globalist

7m70 : @CarloStagnaro @pdnetwork ok, leggerò l'intervista per verificare se il resp. economico del PD si rivela populista… - VladiNeri : RT @Teresat14547770: C'è speranza oggi BERLUSCA e i suoi non hanno votato a favore del mes, astenuti. Il MES non é passato - PierantoniFabio : RT @Teresat14547770: C'è speranza oggi BERLUSCA e i suoi non hanno votato a favore del mes, astenuti. Il MES non é passato - ritacuzzotti : RT @Teresat14547770: C'è speranza oggi BERLUSCA e i suoi non hanno votato a favore del mes, astenuti. Il MES non é passato - Annaelegalita : RT @Teresat14547770: C'è speranza oggi BERLUSCA e i suoi non hanno votato a favore del mes, astenuti. Il MES non é passato -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Mes Speranza: "Il Mes è un'opportunità per rendere più forte il nostro servizio sanitario nazionale" Globalist.it Speranza: "Il Mes è un'opportunità per rendere più forte il nostro servizio sanitario nazionale"

Mes sì o Mes no? Lui è per il Mes sì: "Il Mes è un'opportunità. Io non sono per fare battaglie ideologiche attorno al Mes, io penso che ci sono delle risorse, che bisogna fare una discussione parlamen ...

7 GIORNI IN SENATO ( n.87)/

di FRANCESCO MARIA PROVENZANO – L’Aula ha iniziato i lavori alle ore 10 di martedì’ 14 luglio e il ministro della Salute, Speranza, ha reso comunicazioni sul contenuto dei provvedimenti di attuazione ...

Mes sì o Mes no? Lui è per il Mes sì: "Il Mes è un'opportunità. Io non sono per fare battaglie ideologiche attorno al Mes, io penso che ci sono delle risorse, che bisogna fare una discussione parlamen ...di FRANCESCO MARIA PROVENZANO – L’Aula ha iniziato i lavori alle ore 10 di martedì’ 14 luglio e il ministro della Salute, Speranza, ha reso comunicazioni sul contenuto dei provvedimenti di attuazione ...