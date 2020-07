Spal, Di Biagio: «Non vogliamo arrivare ultimi. Rigore? Smettiamo col calcio» (Di venerdì 17 luglio 2020) Luigi Di Biagio ha parlato al termine della partita persa contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore della Spal Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sfida persa contro l’Inter. PRESTAZIONE – «È una partita diversa dalle alte, stasera per tanti motivi avevano qualcosa in più dal punto di vista degli stimoli. Peccato perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una grande squadra, poi quando vai in svantaggio diventa tutto complicato. Abbiamo colpito una traversa, abbiamo reclamato un Rigore, poi andati sotto abbiamo rischiato una goleada, che i ragazzi non avrebbero meritato». OBIETTIVI – «Dal punto di vista del lavoro c’è poco da fare, è solo ... Leggi su calcionews24

