Smetto quando voglio, Stefano Fresi: "la nostra comicità è intelligente" (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella nostra diretta a UltraPop Festival con Stefano Fresi e Sydney Sibilia, abbiamo parlato di cosa voglia dire una comicità intelligente e abbiamo capito che far ridere è una cosa seria. Abbiamo chiacchierato (e fatto due risate) con la nostra intervista, durante l'Ultrapop Festival, a Sydney Sibilia e Stefano Fresi in merito al suo film Smetto quando voglio ed è stato bello sapere che la comicità sia un argomento serio. Sydney Sibilia e Stefano Fresi ci anno fatto sorridere ed emozionare sul nostro canale twitch. Oltre ad alcuni scoop, è emerso anche un interessante ... Leggi su movieplayer

