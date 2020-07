Sfruttamento della prostituzione, assolto 65enne di Benevento (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto presso il Tribunale di Benevento (Collegio: Presidente Simonetta Rotili e i Giudici a latere Dottori Gaetano D’Orsi e Maria Di Carlo), il processo a carico di Sergio Altivalle, di Benevento, di 65 anni, imputato di associazione per delinquere, favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza in Italia di persone straniere clandestine, nonché di induzione e Sfruttamento della prostituzione, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci jr e Anna Corraro. I reati contestati all’Altivalle, in concorso con altre persone giudicate separatamente, si sarebbero verificati in relazione all’attività di un night club di Ariano Irpino, tra il 2004 e il 2006. L’Altivalle, peraltro, fu tratto in arresto e dopo alcun ... Leggi su anteprima24

RaiTre : 'Quando penso ai bambini che lavorano nello sfruttamento della coca, mi vengono in mente le formiche: sono invisib… - assaloni : RT @boni_castellane: Dalle fotocopie da Previti allo sfruttamento intensivo della propaganda che neanche Goebbels. Qual è la vera Virginia? - effegi85 : RT @RaiTre: 'Quando penso ai bambini che lavorano nello sfruttamento della coca, mi vengono in mente le formiche: sono invisibili nessuno… - boni_castellane : Dalle fotocopie da Previti allo sfruttamento intensivo della propaganda che neanche Goebbels. Qual è la vera Virgin… - PonytaEle : RT @domecaruso71: La libertà 2.0: delocalizzazione, gabbie salariali, sfruttamento della manodopera. Il tizio in questione piace alla sinis… -