Salvini, le parole contro Orlando scatenano la polemica: Pif definisce il tweet 'semplicemente schifoso' (Di giovedì 16 luglio 2020) Il dibattito politico non si ferma nemmeno davanti a un disastro come quello che ha colpito la città di Palermo. Stavolta è il turno di Matteo Salvini : poche ore dopo la bomba d'acqua che ha travolto ... Leggi su tgcom24.mediaset

ciropellegrino : Pensate a quanto male si deve avere dentro per spendere parole di odio in occasioni tragiche come quella di… - Piu_Europa : Speriamo che parole leader sovranista olandese #Wilders (“nemmeno un cent all’Italia”) aprano gli occhi su cosa sia… - LegaSalvini : PD FURIBONDO PER LE PAROLE DI MATTEO SALVINI SU BERLINGUER: NON SARÀ CHE HA TOCCATO UN TASTO DOLENTE? Oggi in Ital… - Sebla991 : RT @DaniloM1994: Le parole della belva umani ieri, hanno fatto incazzare me che non sono palermitano -ma sempre siciliano-, figuriamoci i p… - dacciRobinHood : @Donadio13L @gielisTs @RadioSavana Ma perché hai detto che non bisogna punirlo? no perché io non l'ho detto. Quindi… -