Roberto Benigni: imbrattata la sua statua in Toscana (Di giovedì 16 luglio 2020) L’opera fu realizzata nel 1999 da uno scultore locale, Andrea Roggi, dopo le riprese del film “La vita è bella” in onore di Roberto Benigni Roberto Benigni è nato nel comune di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, nel suo luogo natio è ubicata anche la sua statua. L’opera presa di mira dai vandali, fu fatta da uno scultore locale, Andrea Roggi. Realizzata nel 1999 dopo le riprese del film da Oscar “La vita è bella.” Le riprese furono effettuate in parte proprio a Castiglion Fiorentino. I vandali hanno gettato vernice rossa su tutto il basamento in pietra della statua e ci vorrà del tempo, ha detto lo scultore che l’ha realizzata, per restaurarla e farla tornare come prima. All’inaugurazione di 21 ... Leggi su zon

TorreSilente : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. - ray74463767 : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. - cosimointhetree : La Vita è Bella (Life is Beautiful) 1997 directed by Roberto Benigni - GianniRoberto1 : Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. Roberto Benigni - lucy37059366 : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. -