Ride troppo e si rompe il collo: “Ho tirato la testa indietro e…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Una storia, a tratti bizzarra, ma assolutamente vera. È successo ad una ragazza che per ben due volte ha rischiato di rimanere paralizzata rompendosi il collo. La protagonista della vicenda è Monique Jeffrey, una donna australiana che, nel 2011, dopo uno starnuto violento si è danneggiata le vertebre C1 e C2. Mentre controllava le mail un incidente assurdo le stava costando degli effetti irreversibili sulla sua vita. Ma salvatasi per la prima volta, un incidente ancora più improbabile la colpisce per una seconda volta. Mentre si trovava in ufficio con i suoi colleghi Monique ha iniziato a Ridere fragorosamente e di gusto. Le risate erano talmente continue che, tirando la testa indietro, la donna si rompe il collo per la seconda ... Leggi su velvetgossip

roberti01918030 : @Papponicolmicr1 Quando vedo sta faccia me fa troppo ride !!! ?????? - lapacechenonho_ : RT @chiaspo: TIK TOK ME FA TROPPO RIDE STA PAROLA - chiaspo : TIK TOK ME FA TROPPO RIDE STA PAROLA - ChiccaBis : ????????mitica la faccia di Putin... se la ride alla grande mentre Frau C. mostra disagio e paura !!! Troppo bello! Com… - Claricecprm : @bradleycprm Ah è vero!!! Faremo in tempo? *lo osserva* ehi non goderci troppo eh *ride* -

Ultime Notizie dalla rete : Ride troppo “Italia che ride!”, storie e leggende del fumetto del Dopoguerra Avanti! Insalata di riso perfetta: ecco 5 trucchi per la regina dell'estate

Se la ricetta che state pensando prevede l'utilizzo di frutti di mare oppuer di ingredienti esotici, potrete fare uno strappo alla regola e utilizzare il riso basmati, solitamente troppo profumato per ...

TUO FIGLIO BEVE ABBASTANZA? SIPPS: SE TE LO CHIEDE È GIÀ TROPPO TARDI

Se per una mamma è generalmente più facile osservare quanto mangia il proprio figlio, la stessa cosa non si può dire sul versante ‘idratazione’. Quando un bambino smette di essere allattato si apre, i ...

Se la ricetta che state pensando prevede l'utilizzo di frutti di mare oppuer di ingredienti esotici, potrete fare uno strappo alla regola e utilizzare il riso basmati, solitamente troppo profumato per ...Se per una mamma è generalmente più facile osservare quanto mangia il proprio figlio, la stessa cosa non si può dire sul versante ‘idratazione’. Quando un bambino smette di essere allattato si apre, i ...