Recovery Fund, Conte a Bruxelles: “Incontro proficuo con Macron, richiesta dell’Olanda contro le regole UE” (Di venerdì 17 luglio 2020) Positivo l’incontro a Bruxelles tra il Premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron a proposito degli aiuti dopo il Covid-19 che ha colpito duramente paesi come l’Italia.“Confrontiamoci duramente, lavoriamo meticolosamente sui dettagli, ma non perdiamo di vista la prospettiva e la visione politica che guida la nostra azioneConte aveva dichiarato su Facebook” è quanto ha scritto Conte sul proprio account Facebook poco prima di arrivare a Bruxelles Sintonia con la Francia Sul Recovery Fund il premier ha confermato la posizione vicina a quella della Franciaed ha così dichiarato: “Con Macron si dall’inizio di questo percorso, a partire dalla lettera dei ... Leggi su giornal

