Puglia: duemila euro, più di quindicimila domande in 24 ore Comunicazione della Regione (Di giovedì 16 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A 24 ore dall’apertura del bando START, le domande arrivate sono state oltre 15mila. “Un numero così importante di istanze pervenute – ha dichiarato l’assessore al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo – ci fa chiaramente intendere quanto questa misura fosse attesa dai pugliesi, da quella platea di professionisti – perlopiù giovani – in difficoltà a causa della pandemia. Con START e con il relativo contributo di 2.000 euro la Regione Puglia da una risposta concreta e immediata a questo disagio, aiutando i professionisti e i cococo a ripartire dopo il lungo fermo forzato. Gli uffici sono organizzati ... Leggi su noinotizie

“La sensazione è quella di trovarsi di fronte a una sorta di rimozione collettiva”. Sta in questa dichiarazione, consegnata all’HuffPost da una fonte di primissimo piano, la delusione che circola negl ...

Allarme alga tossica in Puglia, concentrazioni da livello rosso da Molfetta a Torre Canne

Torna l’alga tossica in Puglia e questa volta, nei primi quindici giorni di luglio, le concentrazioni hanno raggiunto il livello di allerta. Lo rivela l’Arpa nel bollettino bisettimanale. L’allarme ro ...

