Paolo Perego si mette a nudo: Lucio Presta, gli attacchi di panico e La Talpa (Di giovedì 16 luglio 2020) Paola Perego è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma firmato Rai. A raccontarcelo è sempre la conduttrice che si è recentemente confessata a cuore aperto sul suo lungo calvario, la lotta durata più di 30 anni contro gli attacchi di panico. Dopo l’esperienza come scrittrice con la recente pubblicazione del libro Dietro le quinte delle mie paure, la conduttrice annuncia il suo ritorno e discorre sul suo rapporto con il lavoro e il mondo dello spettacolo senza tralasciare qualche dettaglio sulla sua vita privata e sulla relazione con Lucio Presta. Paola Perego torna in tv: “Un emoteinment nuovo di zecca“ Tempi di palinsesti per le reti televisive che dopo lo scossone dovuto al lockdown per l’emergenza Coronavirus ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Perego Paolo Perego si mette a nudo: Lucio Presta, gli attacchi di panico e La Talpa Thesocialpost.it Paola Perego condurrà Ascoltami. Novità palinsesti Rai autunno 2020

Sono stati presentati oggi a Roma i palinsesti Rai della stagione tv 2020-2021, con numerose conferme ma anche tante novità, come il ritorno di Paola Perego che, com’è noto da tempo, condurrà una tras ...

Rai ha presentato i palinsesti di autunno. “Inclusione, coesione sociale, memoria, futuro e ragazzi” le parole chiave

Serata evento per parlare contro la violenza alle donne, il 25 novembre, con Maria De Filippi insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia Si presenta all’insegna della ripresa ma senza clamori, anzi ...

Sono stati presentati oggi a Roma i palinsesti Rai della stagione tv 2020-2021, con numerose conferme ma anche tante novità, come il ritorno di Paola Perego che, com’è noto da tempo, condurrà una tras ...Serata evento per parlare contro la violenza alle donne, il 25 novembre, con Maria De Filippi insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia Si presenta all’insegna della ripresa ma senza clamori, anzi ...