Orrore a Napoli: picchiata dal marito, donna incinta di sei mesi perde bambino (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – incinta durante il coronavirus e costretta a stare da sola in casa con il marito, una donna napoletana viene costantemente picchiata dal coniuge fino al 13 luglio scorso, quando l’ennesima violenza e le relative fratture multiple riportate hanno portato all’interruzione della gravidanza, giunta al sesto mese. E’ raccapricciante quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli che nella serata del 14 luglio hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla IV Sezione (fasce deboli) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a carico di Angelo Esposito, nato a Napoli, 39 anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti aggravati e ... Leggi su anteprima24

OrsoCroato17 : Abbiamo il carattere del Napoli di Sarri, il gioco della Juve di Manfredi e molti giocatori da Inter. Orrore.… - infoitinterno : Orrore a Napoli, 83enne decapitato in un casolare: la testa a cinque metri dal corpo, mistero e sospetto - ilgiornalelocal : Orrore in provincia di #Napoli Trovato cadavere di un uomo senza testa - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Orrore nel Napoletano: trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in un casolare, è un italiano https://t.co… - SicraPress : Orrore nel Napoletano: trovato cadavere decapitato in un casolare, è un italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Napoli Orrore nel Napoletano: trovato cadavere decapitato in un casolare, è un anziano. Forse... Il Mattino Piera Aiello (M5s): “Testimoni di giustizia come gli ebrei ad Auschwitz. Ma loro almeno venivano uccisi” VIDEO

“I testimoni e i collaboratori di giustizia vivono come se fossero in un campo di concentramento”: bufera sulle parole della deputata M5s Piera Aiello, testimone di giustizia. “I testimoni e i collabo ...

Criminalità, la parlamentare Piera Aiello: "Ho usato metafora infelice"

La parlamentare Piera Aiello (M5S) replica a coloro che la stanno accusando di aver utilizzato una metafora decisamente inopportuna in occasione di un convegno contro la criminalità tenutosi sabato sc ...

“I testimoni e i collaboratori di giustizia vivono come se fossero in un campo di concentramento”: bufera sulle parole della deputata M5s Piera Aiello, testimone di giustizia. “I testimoni e i collabo ...La parlamentare Piera Aiello (M5S) replica a coloro che la stanno accusando di aver utilizzato una metafora decisamente inopportuna in occasione di un convegno contro la criminalità tenutosi sabato sc ...