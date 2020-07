Organizza un party a casa con 400 persone e filma tutto: già 21 positivi al covid-19. Lui: “Non pensavamo capitasse a noi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Lui ed alcuni amici hanno Organizzato una festa per il 4 luglio con circa 400 persone e ora che si è scoperta la sua positività al coronavirus le autorità devono fare verifiche su tutti i partecipanti. Cole Wood di Harrisonville nel Missouri ha raccontato che nel preparare la festa, nessuno è stato scoraggiato dal coronavirus. “Alla fine è venuta un sacco di gente e non abbiamo pensato alla pandemia, insomma, abbiamo detto ‘non può accadere proprio a noi‘. Credo fossimo intorno ai 300 o 400″: così il ragazzo ha parlato a OzarksFirst. Ora il Cass County Health Departmen ha individuato 21 positivi al coronavirus contagiati verosimilmente al party. Cole ha filmato la festa e si vedono chiaramente molte ... Leggi su ilfattoquotidiano

dreamingbanqtan : Abbiamo una cifra di fanbase italiane, molte delle quali inutili e conosco al massimo una fanbase che sa come funzi… - RiccardoPorpor2 : @Comune_Bastione Ma ce la si fa per settembre quando Lavandini organizza il rave party con le conigliette? Mio cugi… - orosan1 : @Marco_dreams Un consiglio a Sgarbi potrebbe andare in America x un Covid Party e rimanerci fino a quarantena concl… - Silvia25Par : L' ansia lo sa. Lo sa quando devi prendere treno e metro. Ed organizza un bel party. - MariaAdelfina_ : RT @sonoallergico: Ho cercato di approfondire questa notizia, di esistente c’è solo l’infermiera e (dal suo profilo fb dove organizza campa… -

Ultime Notizie dalla rete : Organizza party Coronavirus Party: la nuova folle tendenza diffusasi tra gli studenti americani UrbanPost Volontariato in festa in Darsena a un anno dal Jova Beach Party

Mercoledì 29 luglio, alle 11,30, in Darsena a Viareggio è in programma un evento per ringraziare il volontariato e i volontari: quella straordinaria risorsa che caratterizza da sempre la nostra region ...

A Bergamo sono riusciti a organizzare un (mini) festival: il Worst Raduno Ever

È (ri)cominciato tutto giovedì 9 luglio con il bellissimo concerto di The Sleeping Tree (il progetto solista di Giulio Frausin, bassista dei Melloow Mood) al Polaresco. Un live intimo e raccolto, con ...

Mercoledì 29 luglio, alle 11,30, in Darsena a Viareggio è in programma un evento per ringraziare il volontariato e i volontari: quella straordinaria risorsa che caratterizza da sempre la nostra region ...È (ri)cominciato tutto giovedì 9 luglio con il bellissimo concerto di The Sleeping Tree (il progetto solista di Giulio Frausin, bassista dei Melloow Mood) al Polaresco. Un live intimo e raccolto, con ...