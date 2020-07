Morgan Stanley chiude II trimestre in netta crescita (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Morgan Stanley chiude il secondo trimestre in netta crescita con ricavi netti a 13,4 miliardi di dollari al 30 giugno 2020 rispetto ai 10,2 miliardi di un anno fa. L’utile netto è di 3,2 miliardi di dollari, pari a 1,96 dollari ad azione rispetto a un utile netto di 2,2 miliardi e 1,23 dollari a azione per lo stesso periodo dello scorso anno. Il Gruppo ha così registrato un aumento del 45% dell’utile trimestrale Positivi anche i risultati della divisione Investment Management che chiude il II trimestre a 886 milioni di dollari contro gli 839 del Q2 2019, AUM a 665 miliardi di dollari dai 497 miliardi del 2019 e flussi netti di lungo termine (long-term net flows) pari a 15,4 miliardi (dai 4,9 miliardi in Q2 ... Leggi su quifinanza

