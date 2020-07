Los Angeles, agenti di polizia fermano un disabile durante una protesta: lo scaraventano a terra e rompono la sedia a rotelle – Le immagini (Di giovedì 16 luglio 2020) Un disabile in sedia a rotelle è stato scaraventato a terra dalla polizia di Los Angeles che lo stava fermando durante una protesta. È quanto si vede in un video pubblicato sui social da activeadvocate. Il fatto è accaduto mercoledì pomeriggio durante una manifestazione dei Black Lives Matter. Secondo quanto denunciato, gli agenti hanno anche rotto la carrozzina dell’attivista che è stato poi trattenuto in custodia. L’uomo, come riporta il Daily News della città californiana, è stato identificato, insieme a un altro attivista, e accusato di aver attaccato gli agenti nel tentativo di dissuaderli da un altro arresto. Come riporta il quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Los Angeles, agenti di polizia fermano un disabile durante una protesta: lo scaraventano a terra e rompono la sedi… - ilfattovideo : Los Angeles, agenti di polizia fermano un disabile durante una protesta: lo scaraventano a terra e rompono la sedia… - taelovss : RT @dontalkoutloud1: Ma quindi adesso che un mio tweet ha fatto 11k di like come funziona? Devo andare a Los Angeles? Mi chiamano loro per… - sophiespurring : RT @dontalkoutloud1: Ma quindi adesso che un mio tweet ha fatto 11k di like come funziona? Devo andare a Los Angeles? Mi chiamano loro per… - Silvia06086612 : RT @Droghiere: Se avessi avuto 1€ per ogni volta che mi sono lamentato adesso starei parcheggiando il Ferrari nella mia villa a Los Angeles… -

Ultime Notizie dalla rete : Los Angeles Los Angeles, agenti di polizia fermano un disabile durante una protesta: lo scaraventano a terra e rompono la… Il Fatto Quotidiano Binotto: “In Ungheria dovremo essere perfetti in ogni area”

Quello che si corre domenica è il 35° GP di Ungheria, solitamente la gara che precede la pausa estiva. Non sarà così quest’anno dato che la corsa sarà seguita da una sola settimana di break e poi ques ...

Le città più care del mondo per i beni di lusso nel 2020

Hong Kong prima assoluta in un podio tutto asiatico con Shanghai e Tokyo. Milano al 19° posto. La classifica redatta dal gruppo Julius Baer Hong Kong è la città più cara al mondo per i prodotti e ser ...

Quello che si corre domenica è il 35° GP di Ungheria, solitamente la gara che precede la pausa estiva. Non sarà così quest’anno dato che la corsa sarà seguita da una sola settimana di break e poi ques ...Hong Kong prima assoluta in un podio tutto asiatico con Shanghai e Tokyo. Milano al 19° posto. La classifica redatta dal gruppo Julius Baer Hong Kong è la città più cara al mondo per i prodotti e ser ...