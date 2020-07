Lo Stato non si piega ai potenti. Su Autostrade ha prevalso l’interesse pubblico. Parla il vice capogruppo M5S alla Camera, Ricciardi: “Finita l’epoca di chi lucrava sulla pelle della collettività” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Lo Stato ritorna finalmente a fare lo Stato”. Sembra uno slogan ma è molto di più. È la sintesi perfetta di una giornata da incorniciare per il Movimento che porta a casa una vittoria, concreta e di principio al tempo stesso, da tutti osteggiata. Non si può dar torto a Riccardo Ricciardi, l’energico vicepresidente del gruppo Parlamentare del Movimento cinque stelle dopo la decisione del governo di estromettere Aspi dalle concessioni autostradali: “Io non avevo mai visto un presidente e un governo che così strenuamente abbiano difeso l’interesse collettivo a discapito di interessi privati”, dice Ricciardi plaudendo a Giuseppe Conte. Perché – altro punto su cui è difficile dar torto al ... Leggi su lanotiziagiornale

luigidimaio : Lo Stato sarà il primo azionista di Autostrade, la famiglia #Benetton avrà meno del 10% delle quote ed entro qualch… - GiovanniToti : Su #Autostrade tanto rumore per nulla. Anzi, molto peggio, rumore a spese degli italiani. Non solo non si sono riti… - Mov5Stelle : Lo Stato si riprende le #autostrade, che significa più manutenzione, pedaggi più bassi, più sicurezza e vantaggi in… - lcontevladl : @IlariaBifarini Si Ilaria è vero, ma quando lo stato deve caricarsi dei debiti e dei costi della mancata manutenzio… - JDeMolay : Il grande problema italiano è risssumibile così: ieri hanno a 24 anni #OusseynouSy , ma non si hanno notizie di pro… -

