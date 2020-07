Inter passeggia a Ferrara: 4-0 alla Spal e adesso la Juve è a -6 (Di giovedì 16 luglio 2020) Una vittoria netta dell'Inter questa sera sul terreno della ormai rassegnata Spal sconfitta col punteggio di 4-0. La squadra nerazzurra dopo una prima mezz'ora di difficoltà ad aprire una Spal chiusa, è andata in gol nel primo tempo con Candreva (nella foto) poi ha dilagato nella ripresa grazie alle reti di Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Meneghini da stasera secondi in classifica da soli a -6 dalla capolista Juventus quando mancano 5 partite alla fine del campionato. Con la vittoria di stasera Antonio Conte raggiunge Leonardo e Spalletti, unici dopo Mourinho a superare con l’Inter quota 70 punti.caption id="attachment 992933" align="alignnone" width="594" Antonio Candreva (Getty Images)/caption Inter ... Leggi su itasportpress

