In pensione a 58 anni e 20 anni di contributi nel 2020, la domanda da presentare (Di giovedì 16 luglio 2020) Non è impossibile andare in pensione con 58 anni di età e minimo 20 anni di contributi, certo non è una scelta per tutti e soprattutto i contributi non sono molti, questo è dovuto anche dalla carriera discontinua dei lavoratori. Ma c’è una possibilità che prevede l’anticipo dieci anni prima dall’età pensionabile richiesta dalla pensione di vecchiaia, che i presenta con i seguenti requisiti: 67 anni anni di età e 20 anni di contributi. Il problema è arrivare a 67 anni, un bel traguardo, ... Leggi su notizieora

