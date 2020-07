Il Guardian: "Così l'Europa ignorò l'Sos italiano" (Di giovedì 16 luglio 2020) Francesca Angeli Un operatore sanitario in un reparto di terapia intensiva (La Presse) Niente mascherine e nessun piano per la pandemia. Un'inchiesta del quotidiano inglese Guardian mette a nudo errori e mancanze dell'Europa prima di tutto nei confronti dell'Italia Niente mascherine e nessun piano per la pandemia. Un'inchiesta del quotidiano inglese Guardian mette a nudo errori e mancanze dell'Europa prima di tutto nei confronti dell'Italia che per prima ha dovuto fronteggiare la crisi sanitaria conseguente al Covid. Ne esce un quadro dove l'insieme dei paesi non è mai diventato davvero un' «unione» e dove all'egoismo nazionalista spesso si accompagnano anche incapacità e mancanza di strategie lungimiranti. Il quotidiano con la collaborazione del Bureau of Investigative Journalism ... Leggi su ilgiornale

