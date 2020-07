Gigi Hadid mostra il pancione su Instagram (Di giovedì 16 luglio 2020) Gigi Hadid mostra il pancione per la prima volta in diretta Instagram: la modella è in attesa del suo primo figlio dall’ex One Direction Zayn Malik Radiosa come non mai, Gigi Hadid ha accontentato i suoi fan e in diretta Instagram ha mostrato, per la prima volta, il suo pancione. La modella è in attesa del primogenito… L'articolo Gigi Hadid mostra il pancione su Instagram Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

oniedirection_ : RT @lemmadoreyou: immaginate essere la figlia di gigi hadid e zayn malik, I can't relate - fearlessxljp : RT @biasbigheart8: Gigi Hadid insegna ad influecer e celebrity su instagram come si sta al mondo grazie - ljpismyheroo : RT @biasbigheart8: Gigi Hadid insegna ad influecer e celebrity su instagram come si sta al mondo grazie - fovlsgold : ma vi immaginate avere come genitori zayn malik e gigi hadid?? mamma mia - slevpingbeauty : RT @GigiHadidIT: Gigi Hadid mentre parla della sua gravidanza durante la live su Instagram. #GigiJournalPartII -