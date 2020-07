Firenze, ex “calciante” ucciso a coltellate: il drammatico ritrovamento (Di giovedì 16 luglio 2020) Il 62enne Fulvio Dolfi sarebbe stato ucciso qualche giorno fa nella sua Firenze. A dare lʼallarme è stata questa mattina una vicina di casa. ucciso a coltellate al ventre. Così sarebbe morto Fulvio Dolfi, 62enne ex calciante del Calcio storico fiorentino, il cui cadavere è stato trovato questa mattina nella sua abitazione di Firenze, in … L'articolo Firenze, ex “calciante” ucciso a coltellate: il drammatico ritrovamento è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Firenze, ex calciante trovato morto in casa: accoltellato al ventre #FulvioDolfi - zazoomblog : Firenze: ex calciante 62enne trovato morto nel suo appartamento. Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate -… - FirenzePost : Firenze: ex calciante 62enne trovato morto nel suo appartamento. Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Firenze, ex calciante trovato morto in casa: accoltellato al ventre #FulvioDolfi - LaPresse_news : Firenze, ex calciante trovato morto: accoltellato al ventre -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze “calciante”