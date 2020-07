Fiorentina, Cutrone: "Grande intesa con Chiesa" (Di giovedì 16 luglio 2020) "Grande intesa con Chiesa". L'attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone , commenta l'affiatamento con il compagno di reparto nella squadra viola. Leggi su feedpress.me

acffiorentina : Tre punti grazie alle reti di Chiesa, Ghezzal e Cutrone ?? Lecce ?? Fiorentina 1?-3? #ForzaViola ?? #LecceFiorentina - acffiorentina : PRIMO TEMPO | ?? Chiesa apre con un potente destro sotto l'incrocio. Pulgar sbaglia un rigore, ma Ghezzal firma u… - VarskySports : Bologna 1 (Barrow) Napoli 1 (Manolas) Milan 3 (Kessie-Romagnoli-Calhanoglu) Parma 1 (Kurtic) Sampdoria 3 (Gabbiad… - MagliaCalcio : RT @acffiorentina: Tre punti grazie alle reti di Chiesa, Ghezzal e Cutrone ?? Lecce ?? Fiorentina 1?-3? #ForzaViola ?? #LecceFiorentina http… - nadi1913 : RT @acffiorentina: REAZIONI | ??? Patrick Cutrone dopo #LecceFiorentina: 'Vittoria meritata' ??? #Fiorentina ?? #LecceFiorentina https://t.c… -

Patrick Cutrone ha parlato al canale ufficiale della Fiorentina: “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadre perché non era facile vincere qui a Lecce. Abbiamo interpretato la partita veramente b ...Partita chiusa in soli 42 minuti salentini fermi sulle gambe. Tutta la squadra non si salva. Adesso si spera nel Torino. Domenica c’è il Genoa. Dopo il successo ai danni della Lazio e il pareggio in t ...