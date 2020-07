Ferruccio Sansa sarà il candidato di Pd e Cinque stelle alle regionali in Liguria (Di giovedì 16 luglio 2020) Ferruccio Sansa è il candidato comune del Partito democratico e dei Cinque stelle alle regionali in Liguria. Accordo trovato tra i due partiti dopo la segreteria regionale dem svoltasi ieri a Genova. All’interno della coalizione anche Leu, ma non Italia Viva. «Era tutto scritto. Il Pd sapeva dal primo momento che non avremmo mai sostenuto Sansa. Ma evidentemente vale di più per loro l’esperimento di fusione con i 5s che evitare che Toti continui a governare. Comunque nessuna polemica, solo questa constatazione. E poi tanto rammarico per il tempo e le occasioni perse» dichiara Ettore Rosato di Italia Viva, commentando l’accordo tra Pd e M5s in Liguri. «Per noi c’è un ... Leggi su linkiesta

