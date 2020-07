Ennesimo scontro con i sindacati. E sul web debutta l’hashtag #licenziamolaAzzolina (Di giovedì 16 luglio 2020) Si è svolto questa mattina in video collegamento un breve incontro tra i sindacati e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alle norme di sicurezza anti-Covid da adottare per l’avvio del prossimo anno scolastico. In apertura la ministra ha comunicato alle organizzazioni sindacali la possibilità di derogare ai criteri sul numero di alunni per aula fissati dall’articolo 64 della legge Gelmini 133/08 che, imponendo l’innalzamento dei parametri, ha provocato il fenomeno delle classi pollaio che in molti casi superano i 30 studenti. Lo scontro, però, prosegue e si risolverà, forse, nei prossimi giorni. sindacati e Azzolina ancora distanti Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda unams hanno infatti chiesto un provvedimento legislativo urgente per ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Ennesimo scontro Ennesimo scontro con i sindacati. E sul web debutta l'hashtag... Il Secolo d'Italia Processo: Vanessa Paradis e Winona Ryder difendono Johnny Depp

LONDRA - Vanessa Paradis e Winona Ryder non credono alle accuse di violenza domestica rivolte a Johnny Depp dall'ex moglie Amber Heard. Le due "ex" si sono espresse al processo per diffamazione intent ...

LA CRONACA – Un Lecce indegno butta via l’ennesimo scontro diretto. Facile tris viola, ora è dura

Un Lecce inaccettabile per atteggiamento in un match importantissimo viene asfaltato dalla Fiorentina, a cui bastano un paio di ripartenze elementari e un errore altrui sfruttato per vincere 1-3. I gi ...

