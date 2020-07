Coronavirus in Toscana: zero morti, oggi 16 luglio. Ma 12 nuovi contagi (persone rientrate dall’estero) (Di giovedì 16 luglio 2020) Nessun morto per Coronavirus, in Toscana, oggi 16 luglio. Ma il problema viene dai nuovi contagi: addirittura 12. Di cui dieci riguardano persone rientrate dall'estero. Complessivamente sono 10.350 da inizio pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente Leggi su firenzepost

FIRENZE. In Toscana sono 10.350 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% ...

Sei nuovi casi di Coronavirus nel Pisano

PISA — Con sei nuovi casi in ventiquattro ore, salgono 942 le persone contagiate dal Coronavirus in provincia di Pisa da inizio epidemia. A segnalare i nuovi casi è la Regione, che nel report di oggi ...

