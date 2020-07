Confesercenti: grave errore non spostare scadenze fiscali (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Non spostare le scadenze fiscali è un grave errore: da oggi sino a fine mese c’è un maxi-ingorgo di termini e adempimenti fiscali che va assolutamente evitato. Anche perché rischia di drenare la liquidità di tantissimi imprenditori, già messa a dura prova dalle difficoltà sorte per effetto dei provvedimenti restrittivi alle libertà personali ed alle attività produttive e commerciali imposte per arginare l’espandersi dell’epidemia da COVID-19. Così Confesercenti in una nota. Il combinato dei prelievi fiscali rimandati ... Leggi su quifinanza

