BTS da record: un milione di copie vendute nel 2020 e il 1° posto in 54 Paesi (Di giovedì 16 luglio 2020) BTS da record: il nuovo album del gruppo coreano, Map Of The Soul: 7 - The Journey e il singolo Your Eyes Tell sono alla posizione numero 1 su iTunes in 54 Paesi, Italia inclusa. I BTS hanno venduto 1.41 milioni di copie nella prima parte di questo 2020. Solo un altro gruppo ha venduto in America più di 1 milione di copie: i Beatles. Sono gli stessi numeri, dunque, a consentire il paragone tra i BTS e i Beatles, unici due gruppi musicali nella storia ad aver superato la soglia del milione di copie vendute in America, a testimonianza del grande successo delle due band. Forbes America infatti sottolinea che, dopo più di 50 anni dal loro scioglimento, i Beatles rimangono la più importante rock band e ... Leggi su optimagazine

Tg1Raiofficial : Ancora un record per i #Bts, i ragazzi coreani del #kpop. La loro canzone, '#BlackSwan', è prima in 103 Paesi, nell… - Seoul_ItalyBTS : #TradITA [@BTS_twt #Info #record] '#IDOL' è il 4° MV dei #BTS ad aver raggiunto il traguardo delle 700 MILIONI vis… - bts_italia_ : [INFO] Il primo giorno di vendite dell'album '#MAPOFTHESOULTHEJOURNEY ' ha venduto 447.869 copie, arrivando primo… - Diana69433627 : @BigHitEnt Otro record uwu??????#btsarmy #BTS #btsarmy4ever #ARMY #BTSWORLD #BTSWorldDomination #BTS_twt - carotaeinmida : RT @let_me_fly_0: siamo passati dal superare, con 'difficoltà', il record di #1 in più paesi di adele, a raggiungerlo (quasi) in 92 paesi l… -

Ultime Notizie dalla rete : BTS record BTS da record: un milione di copie vendute nel 2020 e il 1° posto in 54 Paesi OptiMagazine BTS da record: un milione di copie vendute nel 2020 e il 1° posto in 54 Paesi

BTS da record: il nuovo album del gruppo coreano, Map Of The Soul: 7 – The Journey e il singolo Your Eyes Tell sono alla posizione numero 1 su iTunes in 54 Paesi, Italia inclusa. I BTS hanno venduto 1 ...

“Black Swan” dei BTS batte un record che era di “Hello” di Adele: ecco di cosa si tratta

BTS collezionisti seriali di record. L'ultimo in ordine di tempo è stato conquistato grazie a "Black Swan", singolo estratto dalla "Map of the soul: 7", uscito lo scorso 21 febbraio. Domenica 5 luglio ...

BTS da record: il nuovo album del gruppo coreano, Map Of The Soul: 7 – The Journey e il singolo Your Eyes Tell sono alla posizione numero 1 su iTunes in 54 Paesi, Italia inclusa. I BTS hanno venduto 1 ...BTS collezionisti seriali di record. L'ultimo in ordine di tempo è stato conquistato grazie a "Black Swan", singolo estratto dalla "Map of the soul: 7", uscito lo scorso 21 febbraio. Domenica 5 luglio ...