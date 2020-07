Autostrade: quanto spenderà lo Stato per mandare via i Benetton? (Di giovedì 16 luglio 2020) Cassa Depositi e Prestiti dovrà sborsare una cifra vicina ai 4 miliardi di euro per diventare azionista di maggioranza di Autostrade per l’Italia e diluire fino alla perdita del controllo la quota dei Benetton. Secondo il piano definito da Gianni Mion e accettato ieri dal consiglio dei ministri (e ufficializzato successivamente con un comunicato stampa) CDP, che è di proprietà pubblica (il Tesoro ha l’82,7%) ma gestisce i soldi dei correntisti postali, entrerà in Aspi attraverso un aumento di capitale che la porterà a controllare il 33% in base a una valutazione della società compresa tra 9 e 12 miliardi. Autostrade: quanto spenderà lo Stato per mandare via i Benetton? L’intero processo richiederà ... Leggi su nextquotidiano

