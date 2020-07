Alatri, incidente tra un furgone e una Smart: auto ribaltata e donna in ospedale (Di giovedì 16 luglio 2020) Ancora un incidente ad Alatri, su quel tratto di strada ‘maledetto’ che è via Aldo Moro, da dove la tangenziale 155 si collega al centro urbano. Lo scontro è stato tra un furgone e una Smart: l’auto si è ribaltata ma il peggio è stato evitato dal guard reil. La dinamica esatta è al vaglio della polizia locale. E’ rimasta ferita la donna alla guida della Smart, ma fortunatamente non in maniera grave. Si è comunque predisposto per la stessa il trasferimento all’ospedale San Benedetto per ulteriori accertamenti. Notevoli disagi si sono registrati al traffico rallentato per consentire i rilievi del caso. Alatri, incidente tra un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

