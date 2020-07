Airbus espande la sua costellazione SpaceDataHighway con il secondo satellite (Di giovedì 16 luglio 2020) Il satellite EDRS-C, il secondo nodo della costellazione SpaceDataHighway di Airbus, è ora operativo dopo che il 15 luglio 2020 sono stati completati tutti i test di messa in servizio. Successivamente al lancio avvenuto nell’agosto 2019 e alla manovra per raggiungere l’orbita geostazionaria a 31 gradi est, sono stati eseguiti i test in orbita e stabiliti i collegamenti di comunicazione laser con i satelliti di osservazione della Terra Sentinel del programma Copernicus. EDRS-C raddoppia la capacità di trasmissione della costellazione, che ora può trasmettere contemporaneamente i dati forniti da due satelliti. Con questo secondo satellite viene ulteriormente rafforzato l’impegno di Airbus per ... Leggi su meteoweb.eu

ttapr : Airbus espande la sua costellazione SpaceDataHighway con il secondo satellite -

Ultime Notizie dalla rete : Airbus espande Airbus espande la sua costellazione SpaceDataHighway con il secondo satellite Meteo Web