7 piante che tengono alla larga le zanzare (Di giovedì 16 luglio 2020) Zampironi, zanzariere, spray, stick, candele di citronella. Se per tenere alla larga le zanzare le avete provate tutte e volete tentare anche la via green, potreste sistemare su davanzali e balconi le piante che sembrano funzionare da repellente naturale per gli insetti che causano le fastidiose punture. In questo modo, oltre ad allontanare le nemiche numero uno dell’estate, allargherete il vostro orto sul terrazzo. Coldiretti suggerisce le sette tipologie di piante che possono fare da scudo contro le zanzare, evitando l’uso di prodotti chimici che si disperdono nell’ambiente. Si va dal classico geranio all’erba gatta, dalla profumata lavanda alla calendula (le trovate tutte nella gallery). Attenzione, ... Leggi su wired

Zampironi, zanzariere, spray, stick, candele di citronella. Se per tenere alla larga le zanzare le avete provate tutte e volete tentare anche la via green, potreste sistemare su davanzali e balconi le ...

Maxi piantagione di marijuana “innaffiata” dal fiume Ofanto, due arresti a Cerignola. Blitz di cc e “Cacciatori di Puglia”

È la terza piantagione di cannabis scoperta in poco più di due settimane dai carabinieri della Compagnia di Cerignola, quella individuata in contrada Moschella a Cerignola. Due cerignolani, M.P., 57en ...

È la terza piantagione di cannabis scoperta in poco più di due settimane dai carabinieri della Compagnia di Cerignola, quella individuata in contrada Moschella a Cerignola. Due cerignolani, M.P., 57en ...