Zingaretti | dopo 40 anni approvata legge su asili nido

Roma – "dopo 40 anni la Regione Lazio ha nuova legge per bambini da 0 a 6 anni. Piu' qualita' nell'offerta formativa, attenzione a servizi in periferia e in piccoli centri, inclusione bambini con bisogni educativi speciali. Ripartiamo da bambine e bambini, non sono parole ma fatti concreti". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Dopo 40 anni dall’ultima legge in materia, la Regione Lazio è la prima in Italia ad attuare il Decreto Legislativo 65/2017 che innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6 anni. La legge regionale, ch ...

