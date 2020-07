UE, maggioranza: “Attivare Next Generation già nel 2020” (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – “Promuovere un accordo tempestivo su Next Generation Eu e su un bilancio a lungo termine che sia ambizioso, realmente di sostegno all’economia europea e all’altezza delle sfide future a cui deve far fronte l’Europa”. Questo l’impegno per il governo contenuto nella risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo Ue, approvata alla Camera con 286 voti favorevoli. La risoluzione impegna anche l’esecutivo ad “adoperarsi affinché, sul fronte nazionale, il Governo contribuisca alla realizzazione delle priorità strategiche attraverso un Piano di ripresa nazionale che ponga le basi all’uso di queste risorse per investimenti miranti a chiudere le ferite, anche sociali, che questa crisi ha aperto, ponendo le basi per ... Leggi su quifinanza

