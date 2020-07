Traffico Roma del 15-07-2020 ore 17:30 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera da Simone Cerchiara Bentrovati all’ascolto vicino al parco della Caffarella e alla zona dei Colli Albani incidente e rallentamenti in via Fortifiocca sul viale di Tor di Quinto dovrebbero concludersi a breve i lavori vicino alla tangenziale che provocano disagi da questa mattina terminati i lavori fine del senso unico alternato e completa riapertura delle di marcia in via di Porta Furba senso unico alternato Ma nessun termine dei lavori in giornata Qui al momento abbiamo code e ripercussioni in via di Torpignattara e sulla via Tuscolana anche sulla via Collatina disagi per un senso unico alternato Ci troviamo nella zona di Tor Sapienza altezza via della Rustica lavori poi sulla via Ardeatina all’altezza del raccordo e lavori sulla via Ostiense zona Ostia antica con ripercussioni anche sulla via del mare intanto sto montando il ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - Fabrizi28624175 : @PaolaFe60208246 @demosolidale @Demos_Piemonte @elena_apollonio @marioafrica @ROMA_News @faustosorino @michdavico… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Casilina ????code fra Via Fontana Rotta e Via del Casale di Santa Maria >Fuori Roma ­ #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via dell'Arco di Travertino, Via di Porta Furba ????code fra Via Carroceto e Via della Batteria di… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews 'Ndrangheta in Veneto, 33 arresti e oltre 100 indagati. Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro

ROMA – Sono 33 gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip del Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Dda, nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di associazione di ...

Tor Fiscale, niente segnaletica stradale. La Polizia Locale boccia la richiesta del Municipio VII

Niente marciapiedi nè segnaletica. L’incrocio tra via del Campo Barbarico ed in via Monte d’Onorio, è pericoloso. Lo rilevano i cittadini che vi abitano che, in ragione degli incidenti di cui sono sta ...

ROMA – Sono 33 gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip del Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Dda, nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di associazione di ...Niente marciapiedi nè segnaletica. L’incrocio tra via del Campo Barbarico ed in via Monte d’Onorio, è pericoloso. Lo rilevano i cittadini che vi abitano che, in ragione degli incidenti di cui sono sta ...