Spal-Inter, Di Biagio: “Parliamo poco e pedaliamo di più. Non siamo rassegnati” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Prova d'orgoglio.Nonostante la classifica di certo non sorrida, la Spal, di arrendersi, non ci pensa. La salvezza è appesa ad un filo e la permanenza dei biancazzurri in Serie A, appare sempre più lontana. Ne è consapevole Gigi Di Biagio, Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida per analizzare la complicata prova che domani attenderà la sua squadra: quella contro l'Inter di Antonio Conte."Stiamo cercando qualcosa in più per tornare a essere come tempo fa. Una reazione sarebbe doverosa, purtroppo domenica non l'abbiamo avuta. Rassegnati? No perché i segnali in settimana arrivano. La situazione è difficile e penso che abbiano contributo a questa situazione i punti che non abbiamo ottenuto contro Cagliari e Milan. Il presidente può e ... Leggi su mediagol

