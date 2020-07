Schede elettorali e carta igienica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Costei aveva fatto ricorso richiedendo una verifica più accurata e, a quanto leggo, dai verbali era emerso che i calcoli erano sbagliati. Allora s'era deciso di ricontrollare le Schede bianche e ... Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Di conteggi, riconteggi e problemi idraulici. O anche di schede elettorali e carta igienica - La Bandiera Bianca di… - ClaudiaDeGrazi1 : RT @senzacca: #SebastianoCubeddu del #M5S resta deputato perché il bagno si allaga e l'acqua raggiunge...rendendo illeggibili le schede ele… - AntonioGobetti : RT @senzacca: #SebastianoCubeddu del #M5S resta deputato perché il bagno si allaga e l'acqua raggiunge...rendendo illeggibili le schede ele… - senzacca : RT @senzacca: #SebastianoCubeddu del #M5S resta deputato perché il bagno si allaga e l'acqua raggiunge...rendendo illeggibili le schede ele… - GiorgioMarango8 : RT @senzacca: #SebastianoCubeddu del #M5S resta deputato perché il bagno si allaga e l'acqua raggiunge...rendendo illeggibili le schede ele… -

La Giunta per le elezioni ha dovuto arrendersi alla realtà: l’allagamento di una toilette dove stranamente erano state conservate le schede elettorali ha reso impossibile verificare il corretto ...Regionali in Puglia, la VII Commissione vota a favore della doppia preferenza di genere. Adesso il passaggio formale e definitivo in Consiglio Regionale La VII Commissione presieduta Erio Congedo, ha ...