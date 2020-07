Sassuolo-Juventus, i convocati di Sarri: riecco Demiral, la decisione su Chiellini. Sorpresa Olivieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) convocati Juventus- La Juventus si prepara alla complicata sfida contro il Sassuolo, la quale potrebbe rappresentare un vero spartiacque per la corsa al nono scudetto consecutivo. Sarri confermerà il solito 4-3-3: squalificato Cuadrado, al suo posto giocherà Danilo. A centrocampo farà ritorno Pjanic al fianco di Bentancur e Rabiot. convocati Juventus, le scelte di Sarri in vista della sfida contro il Sassuolo #SassuoloJuve i convocati #FinoAllaFine pic.twitter.com/DOLhFtWjFZ — JuventusFC (@Juventusfc) July 15, 2020 Leggi anche:Sassuolo Juventus streaming: ecco dove seguire il match gratis, no ... Leggi su juvedipendenza

