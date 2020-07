Sampdoria, Gabbiadini: «Non siamo ancora salvi» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Manolo Gabbiadini ha commentato la vittoria ottenuta contro il Cagliari: le parole dell’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha commentato il match vinto contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport. SALVEZZA – «salvi? ancora no, finché non c’è la matematica non si sa mai. Dopo questa piccola pausa è ripreso il campionato ed è tutto particolare. Stiamo giocando bene, abbiamo fatto quattro vittorie nelle ultime cinque e vogliamo continuare così». RICETTA – «Ci siamo preparati bene a casa durante il lockdown e abbiamo fatto ottimi allenamenti al rientro. Ora si vedono i frutti». PREOCCUPAZIONE – ... Leggi su calcionews24

