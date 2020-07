Riscatto laurea per pensione con quota 100 o senza riscatto e opzione donna? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il riscatto laurea consente di valorizzare ai fini contributivi e previdenziali gli anni dedicati al conseguimento della laurea. Il riscatto conviene quando effettivamente consente a chi lo paga di anticipare il pensionamento poichè se richiesto solo con l’intendo di aumentare l’importo dell’assegno previdenziale non è conveniente e si ammortizza solo dopo molti anni. Il quesito a cui andrò a rispondere in questo articolo riguarda la convenienza del riscatto per accedere al pensionamento con la quota 100 oppure optare per la pensione con opzione donna senza ... Leggi su notizieora

a oggi il riscatto agevolato ai sensi dell'art. 2 c. 5-quater del D.Lgs. n. 184/1997 le è precluso. Infatti, questo è accessibile o a chi ha studiato il periodo in corso di laurea dopo il 1995 o a chi ...

