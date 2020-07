PUBG ancora per 20 anni? Parola degli sviluppatori (Di mercoledì 15 luglio 2020) PUBG ha appena raggiunto il traguardo di 70 milioni di unità vendute e, per l'occasione, Eurogamer.net ha avuto la possibilità di intervistare il director dello studio PUBG Madison Dave Curd, che ha fatto intendere che un remaster di Miramar potrebbe essere il prossimo passo. Lo sviluppatore ha anche affermato che l'obiettivo ideale è quello di far continuare il gioco per molto tempo, anche tra 20 anni."La mi attenzione è su Miramar perché è stata la prima mappa su cui PUBG Madison ha lavorato in collaborazione con Seoul. È qualcosa di interessante a cui pensare per il futuro" ha detto Curd, aggiungendo: "questo è un gioco a cui voglio che i giocatori si uniscano tra 20 anni, vogliamo continuare a raccontare storie. Vogliamo continuare a fornire ... Leggi su eurogamer

