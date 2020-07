PS5: il raddoppio della produzione di console potrebbe non bastare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vi avevamo riportato la notizia secondo cui Bloomberg ha affermato che Sony sta raddoppiando la produzione di PlayStation 5, in vista di un'ipotetica nuova ondata di Coronavirus entro la fine dell'anno che potrebbe potenzialmente attivare di nuovo un lockdown. La produzione di massa di console di nuova generazione è iniziata a giugno e dovrebbe consentire a Sony di avere circa 5 milioni di unità pronte entro la fine di settembre. Altri 5 milioni di unità sono state ordinate e dovrebbero essere pronte tra ottobre e dicembre.A quanto pare però, gli sforzi di Sony di raddoppiare la produzione potrebbero non bastare. Sempre secondo quanto riportato da Bloomberg, "Anche con una spinta sulla produzione, Sony ... Leggi su eurogamer

