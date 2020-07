Processo Cerciello Rega, tensione in aula: sviene il suocero (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – tensione nell’aula Occorsio del Tribunale di Roma nel corso del Processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso il 26 luglio scorso con cinque coltellate all’addome. Il suocero è stato colto da un malore mentre in aula si stava ascoltando la telefonata fatta ai soccorsi nella notte dell’omicidio. Caduto a terra, l’uomo ha portato i giudici della prima corte d’assise a sospendere l’udienza per permettere l’intervento del medico. “Ci avviciniamo frontalmente ai due e tiriamo fuori il tesserino dicendo che eravamo Carabinieri”, ha spiegato Andrea Varriale, di pattuglia in borghese insieme a Cerciello ... Leggi su anteprima24

